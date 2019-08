30 ago 2019 Kamila Barca

La ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila es muy difícil de superar también por la audiencia. Los exs, aunque estén rehaciendo su vida, siguen pendientes el uno del otro y más si las exclusivas no paran de bombardear sus vidas. Se acusa a Kiko de haber filtrado una información de Gloria Camila, y por eso ha sido ella misma quien ha contestado a su ex con un tajante mensaje.

"Se acabó el Kiko tranquilo, bueno y tranquilo. Y no hablo de mí, hablo de Kiko Jiménez. Sí, el exnovio de Gloria Camila. A Gloria Camila le sacaron que no tenía puntos, que los había perdido, que había tenido varias infracciones y esto le ha servido a Kiko para sacar su lado más oscuro", introducía Kiko Hernández en 'Sálvame' antes de dar la exclusiva.

La polémica filtración de que Gloria Camila había estado conduciendo sin los puntos del carnet, se le atribuye a Kiko Jiménez. Más que nada porque no cualquiera conoce esta información. Pero cuando le preguntan, Kiko mete más la pata e intenta lanzarle una indirecta: "Que he filtrado… ¡Yo qué voy a filtrar! Si no tienes los puntos pues no conduces. Y si contestásemos con refranes como ella pues de tal palo tal astilla", haciendo referencia a Ortega Cano.





"Eso es una frase hecha, como las que le gustan a Gloria. Pero nada, sin importancia. Yo estoy a otras cosas, la verdad", decía el colaborador intentando pasar desapercibido. Sin embargo, Gloca sí que tiene una excusa para combatir a su ex: "Ella dio una explicación. Explicó que había hecho un curso de recuperación de puntos en el año 2016 y que por un error burocrático no se había computado, estuvo conduciendo sin puntos. Ella me envía ese documento y lo reconoce. No era consciente hasta que se le notificó", comentaban en 'El programa del verano'.

Pero Gloria lo ha puesto en su sitio: "Tengo que decir que yo le he dicho a Gloria Camila el vídeo que íbamos a emitir para que no le pillase de sorpresa. Me ha dicho lo siguiente y ha sido muy tajante: "Mis puntos están recuperados y mi padre ya ha pagado el accidente que cometió"", contó Kiko Hernández.