2 sep 2019

Salió de su casa el 23 de agosto. Dejó el móvil. Desde entonces, ni familiares ni amigos saben absolutamente nada de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. Desde el sábado, se ha iniciado su búsqueda tras la dununcia de su círculo más cercano, y la Policía alertó a la ciudadanía a través de Twitter de esta desaparición.

Ayer, tras el hallazgo de su coche gracias a la colaboración de la gente, los agentes daban algún detalle, como que en el interior del vehículo había unas chanclas que indicarían que se cambió de calzado para echarse a caminar al monte. Ya habían advertido desde su entorno que había estado realizando llamadas para alquilar una casa rural por Asturias.

Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que pudiera haber sufrido un accidente y, al ir sin el móvil -algo habitual en ella-, no pudo dar la voz de alarma. Así que ahora se está peinando la zona en la que fue encontrado ese coche que Blanca habría abandonado hace aproximadamente una semana.

Una buena amiga como lo es la judoka olímpica Coral Bistuer, no ha podido ocultar su preocupación ante esta desaparición. Fue en 'Sábado Deluxe' donde manifestó que, en sus últimas conversaciones con ella, la dejó muy preocupada, y calificó el momento que estaba pasando antes de esa desaparición como "el peor eslalon de su vida".

"Estamos todos muy preocupados. Estoy perdida y así estamos toda la gente que la queremos, la noticia nos ha cogido con el pie cambiado. Es todo muy extraño", comenzaba Coral a hablar de Fernández Ochoa, de 56 años y con dos hijos que fueron los protagonistas de la última foto subida por la exesquiadora a Instagram.

"Me dejó preocupada, me llamó la atención que no vino a una cena importante que hicimos las deportistas pioneras, la llamé y no me cogió el teléfono. Me mandó un mensaje días después en el que me decía: 'Coral, estoy pasando el peor eslalon de mi vida'. Ella está en un momento complicado, aunque me dijo: 'Sabes como soy y lo voy a superar", explicó en conversación telefónica.

Bistuer añadía que su amiga estaba siendo tratada por expertos y que no cree que la desaparición haya sido voluntaria. Además, subrayaba que, tanto sus matrimonios fallidos como la muerte de su hermano Paco, la dejaron muy tocada y desubicada.