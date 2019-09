4 sep 2019

Hace unos días, Bea reconocía que su ruptura con Rodri se había debido a terceras personas. Infidelidades que habían provocado que, tras tres años de romance, la pareja salida de la casa de 'GH', se deshiciera. Ahora, ha sido él quien ha salido a la palestra.

Lo ha hecho con un mensaje conciliador y pidiendo respeto, que la gente sea consciente de que sus familias no pertenecen al ámbito público y sufren con cada noticia que sale de ellos. Ha sido con unas palabras en unos vídeos en sus 'stories' como ha hecho esta petición.

"No quiero entrar en guerras, aunque muchos lo están deseando, así que os voy a quitar un poco de hierro al asunto. He vivido durante 3 años muchas cosas bonitas que no creí que iba a vivir de esa manera. Han sido muchas cosas que vas a recordar pase lo que pase", comienza Rodri ante sus 'followers'.

Es cuando hace ese ruego a la gente para que se respete la paz que quiere vivir su familia: "Solo quiero pedir respeto. Nosotros estamos delante, pero tenemos una familia, que son los que ven que las cosas no van bien y se preocupan. Quiero pedir respeto para todos, para ella y para mí".

"Desearle a Bea de corazón que le vaya bien todo, laboralmente… Ahora cada uno tiene una vida y un camino de hacer y siempre los unirá lo que hemos vivido juntos en estos años. Espero que todo se quede en eso. Mando a todos un beso muy fuerte y que entendáis que no quiera sacar nada y que las cosas se queden bien y bonitas. Nos vemos pronto", concluye.