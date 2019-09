5 sep 2019

Ha sido estafado. Al menos, así es como dice sentirse Omar Montes después de su actuación del pasado fin de semana en la localidad cordobesa de Peñarroya. El artista mostraba un vídeo de las condiciones en las que tuvo que actuar y denunciaba que, además, no había visto ni un céntimo.

"Y así he tenido que cantar... No funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado, pero la gente no tiene culpa. Nos han estafado en Peñaroya, pero aún así nos lo hemos pasado bien. Os camelo y os como el corazón a todos", eran las palabras que se podían leer en ese tuit con el que Omar denunciaba la situación vivida el pasado fin de semana.

Y así he tenido k cantar... no funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado pero la gente no tiene culpa NOS HAN ESTAFADO EN PEÑARROLLA PERO AÚN ASÍ NOS LO HEMOS PASADO BIEN OS CAMELOOO Y OS COMO EL CORAZÓN A TODOS pic.twitter.com/bjFE5sdIAo — Omar Montes (@omarmontesSr) September 1, 2019

Tras las numerosas muestras de cariño recibidas en el propio Twitter por toda esa legión de seguidores con la que cuenta, Montes lanzaba un segundo tuit de agradecimiento con varias imágenes de la actuación: Peñaroya, os camelo. Lo siento por la que nos han liado, pero bueno... Espero que para la próxima sea mejor".

Peñarolla os camelooo lo siento por la k nos han liaoooo pero bueno... espero que pa la próxima sea mejor pic.twitter.com/88RW7eOJDt — Omar Montes (@omarmontesSr) September 1, 2019

Pero la cosa no quedaba ahí. Omar trataba de hacer un último esfuerzo para que se le abonase el dinero del bolo realizado. ¿Cómo? Dedicándole en su Instagram un vídeo a un tal Sebas, que todo apunta a que es el hombre que tenía que haberle pagado y que se ha hecho el loco para no hacerlo. "Sebas nos hemos tenido que comer a mi corista porque no nos has dado ni pa la comida. #sebaspaga no eres el mismo desde que saliste en la sirenita...", escribe en Instagram.