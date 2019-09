6 sep 2019 Kamila Barca

La mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti empieza a recuperar las actividades que más le gustan en su día a día. Pero se ha sincerado con sus seguidores sobre las secuelas que le ha dejado el embarazo. Ha admitido que su vida desde que está embarazada ha cambiado mucho. Normal.

Y es que la súper mamá está estupenda, pero nadie es perfecto. El embarazo genera muchos cambios en el cuerpo de la mujer, sin embargo Zanetti dice no haber tenido realmente graves problemas: "Después de un año (por embarazo) ¡retomo el buceo! A pesar que durante mi embarazo las hormonas no me jugaron malas pasadas ni cambios de humor o depresión (Gracias a Dios) sí noté que muchas actividades que siempre me han gustado me costó retomarlas".





Pero ya ha vuelto a recuperar sus mejores costumbres. "Justo en esa inmersión me explicaron que es normal durante una etapa sentir ansiedad hacia cierto tipo de actividades, ya que inconscientemente nuestro cuerpo está en 'modo mamá' se evitan riesgos ya que nuestro bebé depende de nosotros, es instintivo", explica la súper mamá que ha conseguido hacer que Matteo, su primer hijo, forme parte de sus vidas sin que prácticamente nada cambie.

De hecho, el pequeño Matteo ya ha estado en uno de los conciertos de su padre. De lo bien que se portó, tal y como se puede observar en las imágenes que Rosanna compartió, Mateo venía con ello aprendido. Le viene en la sangre. Pero también apuntarse a la feria. No cabe duda que son padres e hijo. Eso sí, en medio de los procesos judiciales que ha pasado Bisbal con su ex mujer y madre de su hija, Elena Tablada, Matteo aparece en sus post, pero nunca su cara.