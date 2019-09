8 sep 2019

La vida de Miriam Sánchez no ha vuelto a ser la que era. Ganó 'Supervivientes 2008' y fue colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' durante mucho tiempo, pero desde que se alejara del panorama mediático en 2013 tras su divorcio con Pipi Estrada, le han ocurrido demasiadas cosas. Y no ha sido hasta este verano, que la hemos podido ver de nuevo, pero con un cambio físico notable. Había engordado 10 kilos y por ello decidió pasar por quirófano para solucionarlo.

Ahora, el programa 'Sábado Deluxe', le ha abierto de nuevo las puertas para que contase a todos los espectadores qué había sido de su carrera durante todos estos años.

Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días".

La que fuera actriz porno conocida como Lucía Lapiedra ha relatado las duras situaciones a las que se ha visto sometida. Empezando por la fuerte depresión por la que no quería salir de casa y terminando por su adicción a la cocaína que le han llevado a "hacer muchas tonterías". "No me apetecía salir a la calle ni estar con mi familia", explicaba la actriz. Además, consumía cocaína y alcohol, y lo mezclaba con los ansiolíticos que le recetaban. "Podría haber muerto por sobredosis. Estoy viva por mi genética. Sé que otra persona se hubiera ido", sentenciaba.

Así es el nuevo aspecto de Miriam Sánchez. pinit telecinco

También ha hablado sobre sus trastornos alimenticios propiciados por su salud mental y agravados por los comentarios sobre su físico y la actitud de su expareja: "Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, por eso caí en la bulimia".

Miriam Sánchez ha aprovechado también su momento en televisión para volver a acercarse a su madre, de la que lleva distanciada mucho tiempo: "Si alguien conoce a mi madre me gustaría que le dijese que se intentase acercar. No termino de dar el paso porque me da miedo el rechazo, estoy muy sensible. Son muchos años pero si quieres venir a mí aquí estoy. Te quiero mucho", ha zanjado.