9 sep 2019

El pasado domingo nos despertábamos con la noticia de la muerte de Camilo Sesto. Tenía 72 y una carrera a sus espaldas con la que pocos pueden compararse en nuestro país. Retirado de la vida pública desde hace años, el alicantino -de Alcoy-, fallecía a las cuatro de la madrugada en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde había ingresado como consecuencia de un fallo renal.

Como decimos, había decidido alejarse del foco, salvo en ocasiones muy contadas, como el pasado mes de noviembre, cuando presentó al mundo su álbum 'Camilo Sinfónico'. Más allá de ese aspecto que él había negado fuese fruto de la cirugía estética, no se observaba que tuviese problemas de salud.

Pero, más allá del Camilo artista, ¿qué fue de su vida sentimental? El pasado mes de febrero se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' Lourdes Ornelas -recuerda su intervención-, madre de su único hijo. El mismo que presentó a bombo y platillo en la portada de la revista 'Hola'. Y ese que hoy aterrizaba en Madrid para dar el último adiós a un padre con el que la relación no ha sido un camino de rosas.

Tampoco con Lourdes, que en aquella intervención televisiva contó el lado oscuro y los trapos sucios de quien fuera su pareja. "Se ponía agresivo conmigo, me decía cosas. Él tiene su manera de vivir, que no era sana ni para un niño, ni para mí, ni para nadie. Muy malos hábitos", relataba en aquella ocasión. El propio artista le habría contado a Pilar Eyre, según el relato de la propia periodista, que la relación era solo de mero interés: Sesto quería un hijo y utilizó a Ornelas para cumplir ese sueño que no fue tan dulce como le hubiese gustado.

A pesar de esos tiras y aflojas, Ornelas, ayer, tenía unas palabras de cariño en declaraciones al diario mexicano 'Quien': "Me da mucha tristeza, fuera de las broncas que hemos tenido, Camilo ha sido parte de toda mi vida, desde los 17 años".

Pero esta no fue su única conquista. Aseguran que, cuando él era muy joven, mantuvo un breve 'affaire' con una Lucía Bosé que le sacaba los años suficientes como para escandalizar a la sociedad de la época. Lucía llegó a escribir una canción a la que Camilo se encargó de poner música: 'Amor, Amar'. Una relación que, si bien no ha permanecido este tiempo en la clandestinidad, a muchos sorprende al conocer la información.

No fue la única a la que podemos asociar con uno de sus temas. Unos años antes, vivía una apasionada historia de amor con Marcia Bell, a quien le dedicó 'Isabel'. Sin embargo, tiempo después de ese punto y final, unas declaraciones de ella en 'Aquí hay tomate' hablando de la presunta inclinación sexual del cantante provocaron que no quisiera saber nada más de ella.

Con quien negó tener nada, a golpe de portada en la revista 'Lecturas', fue con Blanca Estrada, a pesar de que los rumores fueron más que sonados. Andrea Bronston o Maribel Martín son otros de los nombres de mujer que asociaremos a la biografía de Camilo Sesto, que el domingo escribía la última línea de la misma.