10 sep 2019

Nació en málaga. Pocas cosas se le han resistido a la malagueña. Exmodelo, presentadora de televisión, productora de teatro y actriz. En 1986 se alzó con el título de Miss España y, dos años más tarde, fue valorada como una de las mejores modelos europeas. Quiso ser actriz y debutó con Arturo Fernández, recientemente fallecido.

En el cine la dirigió Pedro Olea, y en televisión ha trabajado en Antena3, Telecinco y TVE. Hace unos años decidió dar un giro a su vida profesional y montó la empresa RMedios Marketing en Valencia, con la que se ha convertido en una de las influencer más importantes del país.

Pequeño de tamaño y grande de corazón, Boliche es el compañero perruno de nuestra protagonista de esta semana, Remedios Cervantes.

Corazón Tengo entendido que no quería tener perros.

Remedios Cervantes Me parecía que era una gran responsabilidad.

C. ¿Cómo dio el paso?

R. C. Te va a parecer mentira, pero es la realidad. Hace unos nueve años, me desperté por la mañana y pensé: voy a tener un perro y se va a llamar Boliche. Se lo contaba a todo el mundo. Un día me llamó uno de mis mejores amigos de Málaga para decirme que su perro Luli iba a ser papá y quería que me quedara con uno de sus hijos. Y le dije: “sí, quiero”. Solo le puse una condición: que fuera macho. Cuando nacieron, me mandó las fotos, le vi, y dije: ese es el mío y se va a llamar Boliche. Así fue.

C. Dicen que los yorkshire tiene mucho carácter. ¿Cómo es vuestra relación?

R. C. Aunque mucha gente no lo va a entender y le parecerá raro lo que te voy a decir. Para mí es como un hijo, él depende de mí en todo. Y es cierto que tienen mucho carácter por eso discutimos mucho. Por ejemplo, me castiga cuando se queda solo en casa, cuando me voy de viaje y lo dejo con sus tías… Su forma de castigarme es ensuciando la casa: levanta la patita y allí me deja el castigo. En ese momento empiezan las discusiones.

C. Pues tiene carita de ser muy cariñoso.

R. C. Es cariñoso e inteligente, pero hay cosas que no debe hacer. Hay otras muchas que me encantan; sabe cuando estoy mal, nerviosa o preocupada. Solo le falta hablar, aunque con sus gestos me lo dice todo. Yo, que no quería tener perro, es tan maravilloso que es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo.

C. ¿Cuáles son sus habilidades?

R. C. Es un guardián excelente. Al mínimo ruido que detecta, ladra, me da mucha seguridad. Además le gusta mandar. Cuando estamos viendo la tele y se quiere ir a la cama, se pone delante y hace cosas para que nos marchemos a dormir. Entonces yo le digo: “espera que estoy viendo una peli”. En ese momento se pone delante de la pantalla para que yo no pueda ver. Es algo increíble.

C: Me han dicho que tiene novia.

R. C. Boliche está muy enamorado de Tina y han tenido ocho hijos sanos y fuertes. Yo me quedé con dos y se los he regalado a unas amigas. Los puedes ver en su instagram: @bolichemalaga.

C. Además de tener a Boliche, colabora con la Asociación Aupa (Valencia). ¿En qué consiste su trabajo?

R. C. Trato de dar visibilidad a su labor. Se dedican a recoger perros abandonados para que luego les adopten. Allí ves el verdadero drama del abandono de estos animales. No entiendo cómo el ser humano lo puede hacer. Algunos son los que salen en las fotos (www.adoptaunperroabandonado.es).

A raíz del fallecimiento de mi madre di un giro a mi vida profesional"

C. Hábleme de su profesión. ¿Cómo decidió dedicarse al marketing?

R. C. A raíz del fallecimiento de mi madre decidí dar un giro a mi vida y me puse a estudiar. Me matriculé en la UNED y hace un año terminé un Máster en la Universidad Europea de Valencia en marketing digital y big data. A partir de ahí, monté mi empresa, RMedios Marketing. Además hicimos incursión en el mundo influencer.

C. ¿Ya no le interesa trabajar en teatro y televisión?

R. C. Sigo teniendo ese gusanillo, pero ahora estoy feliz, he salido de la primera fila. Estoy en un ángulo diferente.

C. En esta nueva aventura, ¿qué parte ha sido la más difícil?

R. C. Aprobar el acceso a la Universidad. Lo hice con 48 años y llevaba mucho tiempo sin estudiar. Después vino todo rodado.

C. ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

R.C. Estoy dedicada a mi empresa y de momento no tengo otros proyectos.

C. ¿Qué haría si la llamasen para trabajar en televisión o en teatro?

R. C. Hace unos meses me llamaron para una serie y dije que no. A la tele solo volvería si fuera como colaboradora. Al teatro no te puedo decir, aunque sigo muy vinculada. Nosotros somos el equipo de marketing digital del teatro de Málaga, Soho Caixabank.