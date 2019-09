16 sep 2019

Sucedió hace tres años, en el mismo plató de 'GH'. Alba Carrillo e Ylenia Padilla tenían un enfrentamiento y la modelo se marchó indignada. En aquel momento, el presentador, Jordi González, realizó un comentario que a Alba no le sentó nada bien: "Que alguien hable con esta mujer, no se puede tener la piel tan fina".

Aquellas palabras provocaron que Alba no quisiera saber nada más de Jordi. Hasta el punto de que se ha llegado a comentar que la madrileña dijo que no participaría en 'GH VIP 7' si el catalán era el presentador. Algo que Jorge Javier Vázquez le recordó el pasado jueves y a lo que él, que había saludado con normalidad a la madre de la criatura, Lucía Pariente, no dio mayor importancia.

Anoche supuso un antes y un después es ese cabreo. González aprovechaba un tuit en el que se le preguntaba a Alba si estaba más cerca de Antonio David Flores -su enganchón el día de su entrada en la casa- o del presentador para romper el hielo con ella, que no contestó de manera directa y dio pie a Jordi para suavizar el ambiente.

Este es el tuit que sirvió para que Alba Carrillo y Jordi González hiciesen las paces. pinit dr.

"¿Nosotros ya bien no, Alba?", se lanzaba a preguntar. La respuesta era un doble "sí" de la modelo que acompañaba con un guiño de ojo. Una manera muy noble de zanjar el asunto y pasar página. Beneficioso para todos. Sobre todo, porque ya hay bastante revuelo dentro de la casa con el jaleo con un Hugo Castejón que ha entrado con la clara estrategia de provocar a cada uno de sus compañeros con golpes bajos.