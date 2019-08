30 ago 2019

El miércoles, la revista 'Hola' mostraba unas imágenes de Lara Álvarez y Andrés Velencoso juntos en Girona y dejaba caer que podrían haberse convertido en la gran pareja sorpresa de este verano. Ni uno ni otro se han pronunciado al respecto, pero Alba Carrillo ha querido lanzar una advertencia a la presentadora.

Era ayer, en 'Ya es mediodía', el espacio de Telecinco del que es colaboradora, donde se dirigía a la asturiana: "No te fíes de los guapos. A mí siempre me han gustado guapos y no son de fiar". Además, añadía que el modelo siempre ha tenido fama de galán con muchas conquistas...

No hay que olvidar que, a principios de verano, las informaciones que se escucharon era que Velencoso había comenzado una relación con Gemma Mengual, una noticia que se fue diluyendo poco a poco y que podría quedar en nada si se confirma que ha comenzado algo más que una amistad con Lara.

La última relación sólida de Lara fue con su profesor de baile Dani Miralles. Entre las mujeres que han compartido la vida de Andrés, destacan Kylie Minogue o la actriz Úrsula Corberó. Y de lo que no hay duda es de que, si es verdad que se están dando una oportunidad, se convertirían, automáticamente, en la pareja de guapos por excelencia de nuestro país.