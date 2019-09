16 sep 2019 sara corral

Hugo Castejon se ha proclamado en menos de una semana "la oveja negra de la casa", y es que al parecer todos los concursantes acaban teniendo problemas con él. Tras la grave discursión con Mila Ximénez, el ex de Marta Sánchez ha tenido otro rifirrafe con Noemí Salazar, participante de 'Los Gipsy King'.

"Por favor, no metas el dedo ahí que luego comemos los demás también, es una 'cerdada'", le decía reina del brillo a Hugo, palabras a las que este ha contestado muy directo y agresivo, haciendo que se desencadene una nueva pelea. "No he metido el dedo, no seas mentira, tienes que saber pedir perdón si te equivocas", le decía Hugo.

"Pero si te has quedado pálido cuando te he pillado, eres un guarro, eso no se hace. Que estás todo el día buscando enfretamientos con el grupo", le reprochaba Noemí, a lo que algunos compañeros se le han sumado añadiendo haberle visto meter el dedo también en el melocotón con almíbar.

"Guarra tú", decía Hugo haciendo que todos los concursantes se pusieran de pie y trataran de evitar el conflicto. "¿Quién se ha creído que es? Ni que fuera el Papa de Roma", sentenciaba Noemí.