16 sep 2019

Una semana atrás, Omar Montes ya había dejado claro en 'Sábado Deluxe' que no le gustaba nada cómo cantaba su ex, Chabelita Pantoja, y que si accedió a cantar un dueto con ella fue por amor y para tener un recuerdo bonito de esa relación de pareja. 'Ahora estoy mejor' -puedes verlo y escucharlo aquí-, el debut musical de la hija de Isabel Pantoja, aún no se había producido y ya empezaba a atizarla.

Con el videoclip ya publicado, Isa P -así es como quiere que la llamemos ahora- ha recibido palos en las redes sociales desde todos los sectores habidos y por haber. Por supuesto, Omar no ha querido mantenerse al margen y ha usado sus perfiles para sumarse a esa cruzada contra la canción de la joven.

Ha sido en unos vídeos colgados en sus 'stories' de Instagram donde ha hecho alusión a la frase final de esa grabación. "Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte", asesta esta puñalada Montes a esa mujer de la que estuvo enamorado no hace demasiado.

Ojo, porque ese "reina del hielo", que es como se autodenomina en ese vídeo musical, parece ser un apelativo que le puso el propio Omar cuando estaban juntos. Así lo aseguró Rafa Mora en 'Sálvame' el viernes y puede traerle problemas a la joven con Asraf Beno. Porque además, asegura que días atrás comió con Omar y que Chabelita le llamó como 15 veces.