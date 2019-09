15 sep 2019

Entre Nuria, la supuesta nueva novia de Omar Montes y actual concursante de 'GH VIP 7', y Chabelita, que podría volver con el DJ si éste se lo pidiera, ha aparecido una nueva mujer en escena y de sobra conocida en el panorama televisivo de Mediaset... ¡Bombazo! Aurah Ruiz, ex concursante de 'Gran Hermano VIP', ex novia de Suso y ex pareja del futbolista Jesé, habría sido pillada en una actitud extremadamente cariñosa con Omar. Tanto que incluso se habrían estado besándose en público y no sería la primera vez.

"Estaban cariñosamente besándose y abrazándose en un restaurante. Luego se fueron juntos en el coche".

El programa 'Socialité' de María Patiño se ha puesto en contacto con Javi 'el gordo' un antiguo amigo del artista que así confirmaba cómo algunos trabajadores del restaurante donde se encontraban cenando fueron testigos de esta escena.

Javi 'el gordo' tiene todos los detalles de este supuesto idilio #socialite261https://t.co/z8kcUE09Ts — SOCIALITE (@socialitet5) September 14, 2019

¿Tenemos nueva pareja a la vista? Por el momento habrá que esperar si los encuentros de ambos siguen dándose y siguen saliendo a luz. Y por otra parte, si es cierto que el músico mantiene una relación con Nuria le estaría siendo infiel.

Si bien, tanto Nuria como Omar nunca han afirmado haber consolidado su relación. Incluso la misma María Patiño, admitía en directo que los dos mantienen una relación muy abierta. Aurah podría estar buscando apoyo en Omar tras haber pasado un verano difícil por su reciente ingreso hospitalario.