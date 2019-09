19 sep 2019

Fran Rivera es uno de los blancos más recurrentes en las redes sociales. El último ataque que ha sufrido el torero ha venido provocado porque se le llamó para una exhibición de aikido, arte marcial que practica y por la que fue recientemente portada en una revista japonesa. Las críticas provocaron que la organización decidiera anular la actividad.

Este, en televisión, se lamentaba: "Me parece muy triste de que se le de voz y voto a la gente que insulta, que amenaza, que atenta contra la libertad". Eso sí, añadía la enorme alegría que era poder estar al lado de su familia gracias a ese tiempo libre que le dejaba la suspensión de la actividad en la que iba a ser el protagonista.

"También te digo una cosa. Me viene muy bien porque así estoy con mis hijas. Estoy casi toda la semana en Madrid y así estoy más con ellas", eran las palabras de Rivera, que está más que acostumbrado a que en Twitter se carguen las tintas contra él por cualquier cosa que diga o haga.

Susanna Griso, compañera de Fran en 'Espejo Público', decidía salir en su defensa en el plató del programa de Antena 3. Esta aseguró que "el universo de las redes sociales, que es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada, te acaba afectando en tu trabajo". Un comentario que desató una enorme polémica y que ha obligado a la presentadora a realizar una aclaración al respecto.

Era en su propia cuenta de Twitter en la que Griso lanzaba la aclaración para calmar los ánimos: "Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato".