26 sep 2019

Toñi Moreno está consiguiendo que todos los personajes que se sientan en 'Aquellos maravillosos años', su programa de Telemadrid, le hablen con sinceridad sobre los asuntos más polémicos o espinosos. Ya lo hicieron las Campos y, anoche, era el turno de Francisco Rivera, que no se cortó a la hora de sacar a la luz todos sus problemas con su hermano Kiko.

Sí, por si este último tuviera poco con todo el lío que hay montado en Cantora por cómo les está retando públicamente Chabelita -principalmente con esta información de un posible 'affaire' con una famosa de Telecinco-, ahora el torero también ha hablado de que las cosas entre ellos no fluyen por cosas del pasado que no se han sentado a hablar con la intención de buscarles una solución.

"El tema de la herencia no es el dinero", recordaba Fran, que siempre ha sostenido que son los enseres de su padre lo que ha provocado esta fricción, porque le hubiese gustado tener un recuerdo de este e Isabel Pantoja jamás se lo ha dado.

Y lo que más le dolió al diestro es que su hermano Kiko se pusiera del lado de su madre y que, además, hayan contado una versión de los hechos que no se corresponde con la que él relata: "Si habla, que cuente la verdad. He hablado con mi hermano y sé lo que hay, que no vengan con tonterías". Unas palabras tras las que sostiene tener "una conversación pendiente" con su hermano.

Me he cansado de poner paños calientes"

"Él se ha posicionado al lado de su madre y yo hubiera preferido que se hubiera posicionado neutral. Me he cansado de poner paños calientes", explicaba a Toño, detenidamente, Fran, que no pierde la esperanza de poder arreglar esta situación, a pesar del tiempo que ha pasado desde que se originó el conflicto.

Aunque es consciente de que es complicado: "Kiko ha hablado con su madre y el pobre chaval nos ha dicho que no quiere. Cómo va a explicar ella que ha estado 35 años sin darnos algo...".

Que se ande con ojo Isabel, porque Moreno no desperdició la oportunidad de hacerse una foto con ella el miércoles en la fiesta de Mediaset, tiene muchos temas de actualidad sobre la mesa y la de Sanlúcar está demostrando que no perdona una entrevista.