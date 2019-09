27 sep 2019

La entrada de Antonio David Flores a la casa de 'GH VIP 7' ha provocado que su guerra con Rocío Carrasco esté en boca de todos y que se den todo tipo de detalles de los momentos más amargos de aquella relación fallida. La hija que tienen en común, Rocío Flores, es discreta en cada aparición en el plató, donde defiende a su padre, pero es inevitable decir alguna que otra frase. Sobre todo, si a quien tienes delante es a Jorge Javier Vázquez.

El presentador le preguntaba por la situación de exposición a la que está haciendo frente con la entrada en el concurso de su padre. Si bien sí dijo sentir "incomodidad" porque su familia y los temas que a ella le conciernen sean foco de atención, negó que esto le metiera el miedo en el cuerpo. Principalmente, porque es una chica con la cabeza muy bien amueblada y que sabe hasta dónde tiene o puede llegar.

Ayer no tuvo reparos en hablar de su abuela, Rocío Jurado, por la que sigue sintiendo una enorme devoción. Su canción favorita, 'Como yo te amo'. El recuerdo que guarda con más cariño, la última vez que la vio, reunida con toda la familia. En lo que no entró en valoraciones fue en la relación que mantenía con Antonio David. Rocío cree a su padre y piensa que, si alguien debe hablar de ello, es él.

"Me costó mucho tiempo superarlo. Se fue el pilar fundamental que tenía. Aunque era muy pequeña, tenía nueve años, me costó mucho poder hacerme a ello. Recuerdo muchas cosas, tengo muchos recuerdos. La última vez que la vi fue en su casa, estábamos todos. Fue un momento muy duro, pero muy bonito", eran sus palabras tras calmarse un poco, porque no pudo evitar la lágrima al recordarla.

Para sorpresa de muchos, tampoco esquivó las preguntas sobre su madre. Hay que recordar que llevan seis años sin hablar y que, se ha comentado estas semanas, que hubo un encontronazo entre ellas que provocó esa ruptura y en la que hubo una denuncia ante la Guardia Civil de por medio.

Antonio David había confesado a Mila Ximénez dentro de la casa que sus hijos "llevan fatal no ver a su madre". Así que, el presentador fue al grano y le preguntó, directamente, por ello. Rocío fue más clara que el agua: "A ver, es mi madre". De nuevo, no pudo evitar romperse antes de recibir el aplauso de todos los presentes en los estudios de Mediaset.

Lo hacía antes de añadir que no ha perdido la esperanza en que, algún día, se pueda tender un puente y llegar a un entendimiento que derive en una reconciliación. ¿Cómo recibirá su madre esta declaración de intenciones pública?