27 sep 2019

Compartir en google plus

Lleva siendo el 'run run' en los medios de corazón y en las tertulias de crónica social desde que el martes Kiko Hernández soltase la bomba en 'Sálvame'. Según Chabelita Pantoja iba contando, su hermano, Kiko Rivera, le habría sido infiel a Irene Rosales a su salida de 'GH Dúo'. El colaborador de Telecinco no desvelaba la identidad de la tercera en discordia, pero sí sostenía que era un rostro muy conocido para los espectadores de Mediaset.

Es este viernes cuando la revista 'Corazón' le pone nombre a esa joven con la que el hijo de Isabel Pantoja habría tenido una extraña cita -puedes leerlo aquí-. Aunque él niega la deslealtad, el nombre que habría salido de su boca es el de Sofía Suescun. Y hay que recordar la querencia que parece tener la navarra por los hombres que comparten ese nombre.

Con Kiko Matamoros recién separado de Makoke, comenzaron los rumores de que se veían en secreto. Aunque terminaron por desmentir que mantuvieran una relación, lo cierto es que, durante semanas, estuvieron jugando al roneo con sus declaraciones en diferentes medios a los que concedieron entrevistas. Y con algún que otro tonteo a la vista de los espectadores de Telecinco. Si hubo algún encuentro íntimo, es algo que sólo ellos saben, pero lo que sí parece haber quedado de aquella época es un infinito cariño.

Como no hay dos sin tres, Sofía sale, desde este verano, con Kiko Jiménez. El ex de Gloria Camila encontró el bálsamo que aplicar sobre la herida del desamor en su compañera de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La relación de amistad que tanto reventaba a la hoy ex de el de Linares se ha convertido en un romance que va a tener que superar la distancia que pone el que él esté participando en la casa de 'GH VIP 7'.

Así que, con Jiménez lejos, terminamos advirtiendo a Kiko Hernández que se ande con ojo...