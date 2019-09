30 sep 2019 sara corral

Compartir en google plus

A pesar de mostrarnos su amor a través de las redes sociales, parece que no todo es como quieren hacer ver. Y así lo han decidido contar Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio a través de su canal en Mtmad.

La pareja, como muchas otras, tienen algunos problemas, es por ello que han decidido tomar una drástica decisión. Te la contamos.

Lo joven no ha podido evitar comparar a su anterior pareja con esta a quién conoció dentro de la isla de 'Supervivientes', y por la que dejó a su novio Julen. "La base de toda relación es la confianza y si tengo que ser sincera, porque no voy a mentir porque haya una cámara, no confío mucho en él", decía la joven.

"Yo lo quiero y lo amo pero hay brechas en nuestra relación. Con mi ex tenía mucha confianza. Confiaba en él ciegamente y con Fabio eso no me pasa", bajo la atónita mirada de Fabio, Violeta se sinceraba sin pelos en la lengua.

Ambos se han marcado ya los primeros retos para trabajar en la confianza de pareja. Tendremos que seguir atentos para ver como evoluciona todo este nuevo proceso que ambos han decidido tomar.