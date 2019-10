2 oct 2019

Mila Ximénez ha explotado de nuevo. Porque no es la primera vez que dice querer irse de la casa de 'GH VIP 7', pero, ahora, lo hace por una traición múltiple, no por los ataques de uno solo de sus compañeros, como pasó en el caso de su bronca con un Hugo Castejón que salió la semana pasada después de haber discutido con absolutamente todo el mundo.

Mila está nominada y mañana será la audiencia -la misma que ha sacado de la terna a Adara Molinero- quien determine si es ella o Dinio quien se convierte en el tercer expulsado de esta edición del 'reality'. Está en esta tesitura porque así lo han decidido, obrando por la espalda, dos de los que parecían sus máximos apoyos en la casa: Kiko Jiménez y El Cejas.

Por supuesto, se enfrentó a ellos al conocer el movimiento que habían hecho, pero hay algo más que le ha escocido a la colaboradora de 'Sálvame': que otro de sus grandes amigos en el concurso, o al menos así lo creía, no haya dado la cara por ella. Nos referimos a Antonio David Flores, que ha optado por el silencio.

"Joder, ¿dónde me he metido? Le pido a la gente que me vote, esto es un infierno. Y me estás diciendo que no come, que lleva tres días vomitando ¡Joder!", decía Mila, que era incapaz de disimular su decepción.

"Me ha sorprendido mucho su actitud porque lo consideraba mi amigo y estoy viendo como le hablan de mí y se queda callado", decía sobre Antonio David. Una teoría que era respaldada por Adara, que le echaba en cara al ex de Rocío Carrasco: "Supuestamente tú tendrías que defender a tu amiga".