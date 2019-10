2 oct 2019

El domingo, durante el debate, se hizo la dura, pero ayer en el 'Límite 48 horas', Sofía Suescun no pudo ocultar su dolor por la actitud que está tomando dentro de la casa de 'GH VIP 7' su pareja, Kiko Jiménez. Si el marido de Estela Grande se ha tomado el tonteo de este con su mujer como parte del juego, la navarra sospecha que él se ha olvidado de ella dentro del 'reality'.

"Creo que Sofía era la mujer de mi vida. Me ha tocado entrar a vivir esta experiencia donde las cosas se viven muy intensas. Pienso en lo de fuera y no es fácil porque sé que hay ciertos comportamientos que quizás se malinterpretan. Lo único que espero es que Sofía esté fuera cuando salga", le contaba Kiko a Antonio David en una de sus charlas de confesión.

"Es una golosina y hay mucho tramposo, ¿sabrá afrontarlo?, no caer en las trampas. Todo se malinterpreta, tanto dentro como fuera, está destinado al acabose. Igual ella fuera puede conocer a otra persona o yo dentro, entonces claro yo me pongo en lo peor. Yo sabía a donde venía pero no me lo imaginaba tampoco así. Entonces claro, ahí entra en acción el factor sorpresa", añadía.

Era este relato el que no entendía Sofía y el que provocaba que fuese Diego, marido de Estela, el primero en tomar la palabra: "Está justificándose de sus actos allí, hacer el gilipollas en la casa, tirarle los trastos a mi mujer y encima justificar que si Sofía está viendo estas cosas que se pueda ir con otro, eres un listo y a ver si te vas a tomar por culo".

La ganadora de 'GH' decía estarse agobiando. "Es que intento entender que al final, se tienen apoyo, y me alegro de que esté contento, pero viendo el vídeo, refiriéndose a mí en pasado, creyendo que igual estoy con otras personas cuando estoy aquí fuera tratando de entender todo lo que hace para justificarlo a mi cerebro y no pasarlo mal", pronunciaba sin poder evitar las lágrimas.