3 oct 2019

Están siendo los días más complicados para Mila Ximénez desde que entrara en la casa de 'GH VIP 7'. Y eso que, casi con un pie recién puesto en Guadalix de la Sierra, tuvo una bronca con Hugo Castejón como pocas se recuerdan. Pero el hecho de estar en el disparadero de la expulsión por culpa de una traición, ha hecho mella en ella.

Ayer, la organización decidió meter a alguien que animase a cada uno de los dos concursantes que hoy pueden haber dormido por última vez en el 'reality': Dinio y la propia Mila. Al primero de ellos le llevaron a Nagore Robles, que se erigió en defensora del cubana. A ella le llevaron a un buen amigo: Kiko Hernández.

Porque si alguien podía restañar el ánimo de la colaboradora de 'Sálvame', ese era su compañero Kiko. Allá se fue, en un coche junto a Nagore -y en el que dio alguna que otra cabezada de camino-. Y ella no pudo contener las lágrimas al verle entrar por la puerta.

"Estoy aquí porque tengo que decirte que mañana hay una expulsión complicada. Estás haciendo un pedazo de concurso. Cállate y tranquilízate. Me gusta mucho la Mila que vimos el domingo pasado. Vas a llegar muy lejos, estás haciendo un concurso de 10", le decía Kiko antes de añadir lo orgullosos que estaban en su familia de su concurso, pero que le pedían que se tranquilizara.

Utiliza la ironía, la burla y el sentido del humor, que lo haces como nadie"

"Sí puedes, no te miento. Pero que no te busquen. Tú saltas cuando tienes que saltar y entras en todo lo que tienes que entrar, pero hazlo desde la calma. La gente te va a buscar para tener su minuto de protagonismo. Estás haciendo un gran concurso. De verdad te lo prometo, sabes que si no, no hubiera subido aquí. Fuera todo sigue igual. Vas a llegar a la final. Utiliza la ironía, la burla y el sentido del humor, que lo haces como nadie", remataba Hernández antes de que se dijeran todo lo que se quieren y que se tuviesen que despedir.

¿Será suficiente para darle esa fuerza extra a Mila para conseguir que la audiencia vote por la salida de Dinio?