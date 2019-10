3 oct 2019

No va a contestar, porque considera que lo que ha dicho Estela Grande -protagonista esta semana por el tonteo que se trae con ella Kiko Jiménez- no se corresponde con la realidad. Hablamos de Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, con quien se ponía en contacto 'Sálvame' para intentar sacarle unas declaraciones sobre las palabras de Estela dentro de la casa de 'GH VIP 7'.

Para refrescar la memoria, esta asegura que la primera vez que vio a Marta, esta lo que hizo fue restregarle que Diego Matamoros había intentado entablar relación con ella durante el periodo que dejó su romance con Estela hasta que consiguieron solventar la crisis. Añadía que la relación entre Marta y Kiko es solo para "pasar el rato".

¿Cómo ha reaccionado Marta a estas palabras? "No merece la pena, no voy a puntualizar nada de una cosa que no existió", era su respuesta ante el micrófono de un reportero de 'Sálvame'. Además, asegura que la relación con la novia de Diego, para ella, es "cordial" y que no entiende este comportamiento repentino.

Lo cierto es que el rumor de que antes de empezar con Kiko había tenido un tanteo con Diego, no es algo nuevo. El propio Diego, que ahora parece haber acercado posturas con su padre, ya lo contó en el plató del 'Deluxe' al comienzo de la relación.