4 oct 2019

Diego Matamoros había mantenido la compostura ante la posibilidad de que su mujer y Kiko Jiménez estuvieran teniendo un tonteo real dentro de la casa de 'GH VIP 7', pero ya no puede más con el tema. Ayer, ante un comentario de Jorge Javier Vázquez, explotó.

El presentador le dijo, claramente, que la defensa que estaba haciendo de Estela no la dejaba en muy buen lugar. Diego contestó: "El problema es que a ella le falta mucha picardía y a ese tío le sobra". Ante esto, aseguraba el presentador que su directora le estaba diciendo por el pinganillo que ese comentario era "machista".

Matamoros se iba calentando: "A mí lo que me parece muy machista es cuando cogéis y decís que una chica y un chico, por ser guapos, tienen que liarse". Jorge Javier no se callaba: "Muy mal, Diego. Es que tú te eriges en protector de tu mujer y tu mujer no necesita que nadie la proteja porque ella hace lo que le da la gana". Y añadía: "Si crees que lo que estamos haciendo son manipulaciones y te coges estos ataques de 'machirulo', aquí no pintas nada".

¿Quedaba ahí la cosa? No. Jorge Javier proseguía: "Creo que piensas nosotros te queremos hacer ver que hay algo entre Kiko y Estela". La respuesta de Matamoros fue un "sí" que resonó en los estudios de Mediaset España. Un sí con el que confirmaba que su sentimiento es de que se están manipulando los vídeos para hacerle daño. Lo que se llama un complot.