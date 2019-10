5 oct 2019

Advirtió Risto Mejide en la presentación de la nueva temporada de 'Got Talent' que a él no le gustaba exponer a los ojos del público a sus hijos. No lo había hecho con el primero y no tenía intención de hacerlo con Roma, la segunda, y primera junto a Laura Escanes.

Pero claro, después de que los 'followers' de la 'influencer' hayan vivido con tanta intensidad todo el embarazo, algo tenía que hacer para presentar a la niña. Y lo ha hecho. Ayer, Laura colgaba en su cuenta de Instagram una foto familiar en la que, eso sí, no se ve la cara del bebé, que está de espaldas a la cámara.

"Y nuestra vida cambia para siempre. Bienvenida pequeña Roma. Te amamos. Gracias por todos los mensajes de cariño que estamos recibiendo. Estamos desconectados dedicándonos a un angelito y conociéndonos poco a poco", comienza Laura junto a esa foto en la que Risto le está dando un tierno beso en la frente.

"Gracias a todo el personal del Hospital de Barcelona por su profesionalidad, atención y cariño. En especial a la Dra. Bonino y a Àngels Ribó por el regalo más maravilloso de mi vida. #BienvenidaRoma", concluye la publicación de Escanes.

La niña, tal y como ellos mismos anunciaron también en Instagram, llegó poco antes de que finalizase el día 2 de octubre y pesó unos 3 kilos y medio. Con esos datos y un escueto "ya estás aquí", Escanes anunciaba que se acababa de convertir en madre.