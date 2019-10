8 oct 2019

No ha pasado un mes desde que comenzara a colaborar en 'Viva la vida' y las redes sociales ya han comenzado a juzgarla, pero no por su trabajo, sino por ser quien es. Irene Rosales ya ha comprobado en sus propias carnes la crueldad de los usuarios de las redes sociales. Y se ha hartado.

Tanto, que ha decidido contestar con contundencia con un vídeo en sus 'stories' de Instagram en el que deja más que claro que no piensa tolerar ni una falta de respeto y pide que la dejen desempeñar su labor en el programa que presenta Emma García con tranquilidad, que cada uno se gana la vida como quiere.

"Bueno no tengo por qué hacer este vídeo ni tampoco tener que dar explicaciones pero estoy tan cansada y tan harta de los comentarios que estoy recibiendo por estar trabajando en un programa de televisión...", comienza la mujer de Kiko Rivera, a la que se nota muy cabreada.

"¿Me podéis dejar un poquito en paz? Qué pasa que la gente no tiene derecho de trabajar donde le de la gana, si se me ha ofrecido esta oportunidad dejarme que la disfrute y que trabaje. Tengo dos niñas y una casa, soy muy joven y puedo trabajar donde me de la gana", continúa Irene.

"Si se me ha ofrecido este tipo de trabajo es porque estuve en un 'reality' y estoy en ese trabajo para comentar 'realities' y comentar otro tipo de cosas de actualidad que puedo opinar y punto y pelota. No hago daño a nadie, que no estoy haciendo daño a ninguno de los que me estáis comentando", explica dando una justificación a la que no tendría que haber llegado.

Y termina su discurso con una advertencia clara como el agua: "No me voy a cansar de bloquearos, sois muy cansinos. Es muy raro que yo me enfade y que esté tan harta de las cosas pero es por el simple hecho de que yo no hago daño a nadie".