9 oct 2019 sara corral

Miguel Frigenti ha arremetido duramente contra Alba Carillo tras los graves comentarios que esta ha tenido hacía él dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Todo empezó por un tuit que el joven puso sobre el concurso de la modelo.

Ayer, cuando la gala de 'GH VIP 7' dio comienzo, Miguel no perdió ni un solo instante en arremeter duramente contra Alba Carrillo. Y es que desde que esta vio el tuit solo tuvo malas palabras, acusaciones y malos comentarios hacía el joven.

"Solo pido que os metáis en su blog y leáis lo que dice de mi. Se ha retratado como persona. Ha dicho cosas muy fuertes sobre mí", decía el joven bastante afectado.

A su lado, la madre de Alba no decía ni una palabra, por lo que Jorge Javier no dudó en acercarse a ella y preguntarle su opinión sobre la actitud de su hija, cuestión a la que esta no quiso contestar.

Fue entonces, cuando la madre de Alba y Frigenti se enzarzaron en una dura discursión que hizo que la madre de la modelo abandonara el plató de muy malas formas.