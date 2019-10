10 oct 2019

Sucedió a finales de junio. Una revista aseguraba que Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo, estaba embarazada. Durante estos tres meses, la colaboradora de 'Sálvame' se ha mantenido callada. Incluso, se enfadó con un compañero suyo que habría sido quien prendiera la mecha del rumor: Gustavo González.

Raquel ha querido que su hija se mantuviera en un segundo plano informativo, pero lo cierto es que, el salto de la joven a Mtmad, donde estrenaba hace muy poco un canal, ha provocado que los intentos de su madre hayan quedado en agua de borrajas.

Así que, ahora, ha sido ella misma la que ha confirmado que, efectivamente, está esperando su primer hijo. "Sí, estoy embaraza. Sí, estoy muy feliz. Y sí a todo lo que tiene que ver con mi embarazo", eran las palabras con las que daba así por buenas las noticias que han salido a la palestra relacionadas con su futura maternidad.

Las mismas que no han caído de buen grado en la familia. Al menos, en un primero momento. "La noticia fue muy chocante y yo no me la esperaba. Imaginaros mi familia. Mucho menos", explica Alma ante sus seguidores. Es más, asegura que "estuvieron enfadados" cuando se lo contó.

"Es un 'show'. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias, pero bueno, en la mía se ha hablado de la forma en la que se ha hablado", continuaba la joven que concluía: "Estuvimos molestos. No entendían la situación, ni el por qué de mi pensamiento ni de mi decisión".

Alma, que está a punto de celebrar su 20 cumpleaños, presentó a su novio a los ojos de la opinión pública a través de las redes sociales hace unos meses. Se llama Juan José, vive a caballo entre Jerez y Mallorca y, a principios de 2020, tendrá un proyecto de vida en común con la hija de Raquel Bollo.