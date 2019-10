15 oct 2019

Ylenia Padilla se ha cansado de estar callada. Su ruptura con Antonio Tejado estuvo rodeada de un misterio que, ahora, parece irse destapando. El sobrino de María del Monte ofreció una entrevista hace un par de semanas en la que hablaba de que había padecido problemas de dependencia.

Ylenia, con quien comenzó una relación dentro de la casa de 'GH Dúo', una vez él ha roto su silencio, daba algunos detalles de la ruptura la pasada semana, en 'Sálvame'. Antonio se enfadaba e insinuaba, a través de Rafa Mora, que ella era quien le había llevado por el camino de la perdición.

La de Benidorm ha vuelto a hablar. Era este fin de semana en 'Viva la vida'. Allí revelaba que había sido víctima de una auténtica puñalada por parte de quien fuera su pregunta. Al parecer, este quería hacer un polígrafo en 'Sábado Deluxe'. Ylenia se lo desaconsejó, porque le iban a preguntar por el fin del romance y se iba a ver forzado a mentir. Y el polígrafo iba a dejarle al descubierto.

¿Qué excusa puso en Telecinco? Le dio la vuelta a la tortilla y aseguró que lo hacía por proteger a Ylenia, por no dejarla mal cuando contara el estilo de vida que llevaba. El mismo que le habría llevado a él a esa situación, a pesar de que después había datado el inicio de sus adicciones cuando acabó su matrimonio con Alba.

"En el momento de la ruptura lo que dio a entender es que yo tenía los problemas que ha confesado que tiene él. Ahora ha confesado que los tiene él, pero en su momento me quiso dejar mal a mí por detrás, con los jefes", explicaba Padilla, que calificaba el movimiento de Antonio como "jugarreta".

"Me alejé de él por ese motivo y él quería hacerse un poli, con toda su cara. Yo le dije: '¿Pero qué vas a contar en el 'poli'? No lo hagas porque vamos a entrar en una guerra que no me voy a callar", continuaba su relato antes de rematar: "Les dijo a los jefes que era porque tenía ese problema y no me quería dejar mal. Eso es jugar muy sucio".