15 oct 2019

Fue una de las noticias de la pasada semana: Toñi Moreno arrancaba llorando 'Mujeres y Hombres y Viceversa' después de leer un titular en el que se daba a entender que María Teresa Campos había fallecido. La propia presentadora le cogía el teléfono, tranquilizándola, y horas más tarde advertía que emprendería acciones legales contra el medio que había ofrecido el titular engañoso.

Este fin de semana, su hija Terelu acudía a su puesto de trabajo en 'Viva la vida' y se le preguntaba por el asunto. "Yo tengo la suerte de que en mi móvil no me entra nada y vivo sin esta angustia", explicaba la mayor de las hermanas Campos, que añadía que de la falsa muerte de su madre se enteró por una llamada de Kike Calleja, su ex y reportero de 'Sálvame'.

"No veo lo que se dice de mí en televisión por salud, y les tengo dicho a todos que no me cuenten nada por el móvil", explicaba Terelu sobre la determinación a la que ha llegado después de un verano en el que se han sucedido las noticias sobre su familia, con la presunta deslealtad de Edmundo Arrocet a María Teresa como plato estrella.

Terelu ha decidido que lo mejor es no saber qué se dice de ella o de su familia para poder llevar una vida más tranquila y centrarse en sí misma y en su recuperación. A veces, aislarse es la decisión más sabia que una puede tomar.