16 oct 2019

Los capítulos de 'Keep Up with the Kardashian' sirven, desde hace años, para conocer los entresijos de una de las familias más mediáticas de Estados Unidos y del panorama 'celebrity' internacional. Lo último que hemos sabido es que Kourtney Kardashian ha sido víctima de un robo y que los hechos han sido muy distintos a aquel que sufrió su hermana Kim en París hace unos años.

Kourtney ha denunciado ante la audiencia del programa que una empleada del hogar le ha sustraído un iPad y algunos billetes de 100 dólares que tenía en su cartera. Lo hacía mientras se lo contaba a su hermana Khloé y a su amiga Stephanie Shepherd.

Al parecer, quien ejecutó el hurto fue una de sus asistentes (concretamente la niñera), Megan, a la que vieron desde el personal de seguridad entrando en la oficina de Kourtney. Además, esta asegura que a su marido le habían desaparecido por esas fechas unos 4.500 dólares de su billetera.

Por si alguno aún se lo pregunta, efectivamente la niñera perdió su trabajo. Kourtney tan solo lo contaba al mundo como desahogo. Y porque el programa que les ha dado la fama consiste en eso, en entretener contando hasta el más mínimo detalle de su vida.