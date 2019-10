17 oct 2019

Eva González se encuentra inmersa en las grabaciones de 'La Voz Kids', así que Cayetano Rivera cogió a su hijo, unos billetes de AVE y se plantó en Madrid. El diestro llegaba a la estación de Atocha junto a Cayetano Jr. y nos dejaba una estampa paternal que, seguro, ha tocado el corazoncito de la madre de la criatura.

Sin despertarlo, el torero llevaba en brazos y arropado por una manta al pequeño, que parecía estar plácidamente apoyado sobre el pecho de su padre. "Me encanta pasar tiempo con mi hijo. La comida me cuesta un poco más, no es mi fuerte; soy un blando y en cuanto no quiere más, lo dejo, pero cambio pañales, le doy el baño y soy feliz así", contaba en una ocasión.

Porque esta no es la primera vez que vemos a Cayetano ejerciendo de padre. De hecho, desde que llegó al mundo, es habitual que o él o Eva cuelguen fotos de su día a día con el niño, que tiene algo más de año y medio y que es el único que tiene el matrimonio (por el momento).

Cayetano ya ha comentado en alguna entrevista que se reparten bien el cuidado del niño. Mientras que él suele tener la agenda más apretada en verano, a su mujer le pasa lo mismo en invierno. Una pareja de lo más compenetrada. Incluso, a la hora de encajar para encargarse del pequeño.