17 oct 2019

A pesar de que en un primer momento aseguró que lo suyo con Kiko Jiménez, tras el tonteo con Estela Grande dentro de la casa de 'GH VIP 7', había terminado, después de una conversación parece que se lo ha pensado mejor y que está dispuesta a dar una nueva oportunidad al amor con él.

A quien no parece que le haya sentado muy bien es a su madre, Maite Galdeano. Y Sofía no puede más con sus ataques, así que ayer decidió ser ella quien tomara las riendas de esa contienda que están comenzando ante las cámaras y le dijo todo lo que pensaba delante de la audiencia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acompañada, por supuesto, por su novio.

Todo estallaba cuando Maite desvelaba, en el mismo plató, que el padre de Sofía, con el que tiene una pésima relación, había sacado todo el dinero de la cuenta. Esa faceta, la de recurrir al terreno económico siempre, es lo que no sentaba nada bien a su hija.

"Al final me tengo que comer lo de Kiko, lo de mi madre, todo… Todo para mí. Mamá, lo que has dicho del tema económico está muy fuera de lugar", comenzaba Suescun en su estallido. Porque no puede más con la presión que lleva sufriendo casi un mes, desde que Kiko comenzara su concurso en el 'reality'.

Trátate tu trastorno económico"

"Yo entiendo tu trastorno, tu vivencia, pero lo que hayas vivido tú, no significa que lo vaya a vivir yo ni que vaya a pasar lo mismo que tú", proseguía con un desahogo en el que añadía tras un pequeño enganchón entre su madre y su novio: "Ya vale mamá. Trátate tu trastorno económico porque es muy fuerte lo que te pasa. Es muy fuerte. Es un problema muy grave, es un problema tan grave que todo lo tienes que resumir al dinero".

"Lo único que yo quiero es que si me quieres un poco, te pongas en mi lugar, entiéndeme, compréndeme y escúchame, porque no me escuchas. Eres muy egoísta en ese sentido", zanjaba una dolida Sofía, que acababa de escenificar que la relación con su madre no es tan idílica como nos llevan vendiendo todo este tiempo.