18 oct 2019

En la última semana se ha reavivado la guerra que Rosa Benito mantiene con el que fuera su programa, 'Sálvame', desde que comenzaron a poner en duda la profesionalidad de su hija Chayo. Una enemistad que ha llevado a Kiko Hernández a imitar a la cantante o a que el marido de esta denunciara al espacio de Telecinco.

En medio del cruce de reproches y declaraciones entre Rosa y sus excompañeros, ha vuelto a ponerse sobre la palestra el debate sobre qué fue lo que llevó a que la ex de Amador Mohedano abandonase el formato para siempre. Porque si bien es cierto que esa demanda que interpuso su yerno pudo ser determinante para que no renovara, se habla de otros motivos.

Al menos, se discute sobre los mismos. Ayer, María Patiño aseguraba que la Benito, como producto televisivo de 'Sálvame', "murió por agotamiento", porque los temas que exponía ante la audiencia eran, una y otra vez, los mismos.

Sin embargo, otros de sus compañeros tienen más que claro que fue una razón económica la que pesó para el punto y final de una etapa. "A mí me dijo Rosa que por el dinero que la pagaban no la compensaba quedarse. Le quitaron días", explicaban. "No fue fácil ni por la puerta grande. Su salida estaba vinculada a una demanda que puso su hija y ella pagó el pato. La única opción era que Rosa hubiera convencido a su hija y no lo logró", se añadía en el plató.

Era entonces cuando Gema López hacía una reflexión: "Si a mí me quieren echar que me echen pero que no me quiten días y me ninguneen para que me sienta peor. Entonces soy yo la que me voy y quedo como que me he ido, pero lo que hacen es abrirme la puerta para que me largue".