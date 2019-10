19 oct 2019

Hace unos días se presentó en Madrid un proyecto solidario, iniciativa del laboratorio farmacéutico Aristo Pharma Iberia, a beneficio de la Fundación Juegaterapia. El objetivo es muy concreto: financiar la construcción de un jardín en el Hospital Niño Jesús de Madrid, para que los niños enfermos de cáncer puedan salir a jugar y olvidar que están hospitalizados.

Hoy Corazón El nombre del proyecto es 'Aristo Canta' y al frente de él, como embajadora, está una de las cantantes más queridas en nuestro país, Rosa López que no tardó nada en aceptar el encargo.

Rosa López A mí es súper fácil liarme, porque mi deseo siempre ha sido ayudar, y esto es lo más cercano a cumplir ese sueño que siempre he tenido.

H.C. Un proyecto precioso para una Fundación tan positiva, como Juegaterapia, que tiene como lema: «La quimio jugando, se pasa volando».

R.L. Yo, que he visto el proyecto, puedo decirte que es maravilloso. Me harté de llorar al ver vídeos y conocer el trasfondo de todo. A nivel personal, tengo una amiga con una sobrina de cuatro años que tiene cáncer, por lo que hace que lo esté viviendo de cerca. Cuando vas al hospital, los niños te dan una lección de vida. Es increíble cómo, a través de sus silencios y sus miradas, pueden llegar a estremecerte y hacer que te des cuenta de lo estúpidos que somos a veces, cuando nos quejamos, y de la fortaleza que tienen ellos para sobrellevar la enfermedad. Por eso me encanta que exista este proyecto.

H.C. Además, el cómo se va a llevar a cabo tiene mucho que ver con su propia historia. Cuéntenos en qué consiste Aristo Canta y por qué está tan implicada.

R.L. Queremos que la juventud, que mueve las redes sociales, nos ayude a propagar toda la información. Intentamos que todo aquel, que sea mayor de edad y que tenga talento, se presente a este concurso. Evidentemente, por la parte musical, me toca mucho la fibra porque a mí la vida me dio una oportunidad preciosa. Me encantaría que a todas las personas que tienen talento les moviera la solidaridad. Hay tres mundos que se unen en este proyecto: el farmacéutico, el musical y el solidario. Es un proyecto musical on line, en el que todo el que quiera participar tendrá que ir a una farmacia, para recibir un código con el que poder inscribirse en el concurso. Después deberá colgar su vídeo y así, cumplir su sueño. La información la podéis encontrar en www.aristocanta.es. Y la parte solidaria es la de poder construir El jardín de mi hospi, del Hospital Niño Jesús, que es un sueño más importante, porque es el sueño de la vida. Ten en cuenta que hay niños que no conocen otra cosa, más que la enfermedad. Me gustaría que hubiera algo así también para los mayores ya que, al fin y al cabo, están en el final de su vida. Espero que esto vaya muy bien y que pronto haya nuevas ediciones.

H.C. Hemos dicho que es necesario haber cumplido los 18, pero ¿por arriba no hay límite de edad?, ¿podría presentarme yo, por ejemplo?

R.L. (Risas). No hay límite, te puedes presentar a cualquier edad y a cualquier hora. Imagínate que vas a por suero fisiológico a la farmacia y le dices al farmacéutico: "Mire, deme usted un código, que me quiero presentar", así, sin más.

H.C. ¿Puede salir de aquí alguien con una carrera como la de Rosa?

R.L. Por supuesto. Aparte del gozo que puedas sentir, aunque sea en plan egoísta, por estar haciendo una gran labor social, de aquí puede salir un talento increíble, que nos llegue a sorprender. Este puede ser un paso, como lo fue el mío en Operación Triunfo, solo que con la diferencia de estar, a la vez, ayudando.

H.C. Es importante señalar que habrá premios para los finalistas y el ganador. Pero, como decíamos, el mayor premio será ese jardín del que van a poder disfrutar los niños que tengan que pasar por el tratamiento de la quimioterapia en el Hospital del Niño Jesús.

R.L. No sé muy bien dónde centrarme, si en lo musical o en lo solidario, pero es que va todo en un pack, por eso me gusta tanto. Es mi proyecto: unir música, motivación, valores, una labor social tremenda y he tenido el gustazo de conocer a la gente de Juegaterapia. A veces hasta me avergüenzo por no ayudar más, teniendo la profesión que tengo. Por eso, ya que voy a ser jurado quiero preguntarle a las personas que se apunten a este concurso, por qué quieren dedicarse a ser cantantes.

Rosa López durante la presentación de la campaña. pinit Natalia García

H.C. Usted siempre lo tuvo claro…

R.L. Yo lo tuve clarísimo, desde siempre, desde que tengo uso de razón, por dónde he vivido, por dónde me he criado, por mis necesidades, por mi gente…

H.C. ¿Sabe que yo conocí a sus padres, precisamente, en un acto solidario? Fue en una gala a beneficio de la Asociación de enfermos de Alzheimer de Toledo. Sus padres trajeron el cinturón que llevó usted en Eurovisión, para subastarlo.

R.L. ¿Y tú sabes que me lo devolvieron? Los compradores lo pagaron y me lo mandaron de vuelta. Lo tengo guardado. A lo mejor no gano un Grammy, pero me suceden cosas tan bonitas a diario… (se emociona) Me encantaría que me utilizaran más...

H.C. No lo diga muy alto…

R.L. Me va a caer por todos lados (risas). El corazón no se equivoca nunca la fibra y el alma no fallan. Mi vida la dedico a ayudar, porque no tengo hijos, no tengo otra vida…

H.C. Antes hablaba de esa parte egoísta, cuando uno colabora con una causa social, esa sensación de que siempre se recibe más de lo que da. ¿Qué va a llevarse Rosa de este proyecto?

R.L. Mucha felicidad. Siempre tengo la sensación de que no ayudo lo suficiente, aunque es cierto que cada vez estoy más cerca. Me daría rabia llegar a viejita y no haber conseguido lo que quiero.

H.C. Y, ¿qué quiere?

R.L. Llegar a tener mi propia fundación. O estar lo suficientemente implicada en alguna, como para saber que todo es verdad y que se ayuda. Yo sería capaz de desaparecer, no saber más de los míos y hacer un pacto conmigo misma, renunciando a todo lo que tengo, por ayudar.

H.C. Pero, de momento, aquí está y con proyectos profesionales muy interesantes…

R.L. Y con mensaje, porque tendemos a borrar nuestra esencia por querer ser uno más. En mi nuevo proyecto he compuesto una canción, junto a Zulo, que se llama Vacío, donde hemos llorado, reído, hablado…Creo que la gente se va a sentir identificada cuando la escuche. Hemos grabado el vídeoclip con un equipazo. He tenido colaboraciones de lujo, de personas que han llegado adonde están y han cumplido sus sueños, siendo ellas mismas, gente como: Itziar Castro, Santiago Segura, Loles León, Adrián Martín-Vega, Rafael Amargo, Pepa Rus… Vacío es por esa sensación que te queda después de intentar ser tantas cosas… Al final lo que te queda es ser tú, encontrarte contigo misma y terminar siendo mejor. Gracias a ese vacío acabas siendo quien eres.

H.C. Y, ¿usted quién es?

R.L. Yo soy Rosa María López Cortés y seguiré siendo la misma hasta que me muera y lo que quiero es que cuando me vaya, me recuerden como alguien que tuvo un propósito claro: ayudar al prójimo. ¡Ya está!