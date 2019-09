4 sep 2019 Kamila Barca

La lucha contra el bullying sigue siendo una de las principales misiones de la sociedad. Los famosos e influencers también intentan enfrentarse a ello y demostrarles a los que no pueden alzar tanto su voz, que pueden salir de ahí. Aless Gibaja ha explicado cómo ayuda él a sus fans y eso ha emocionado a Rosa López muchísimo.

Yo desgraciadamente siempre he sufrido bullying" Rosa López

Después de contar que hasta había sacado un libro donde les decía a sus seguidores cómo ser feliz a pesar de todo, Aless Gibaja contaba a los allí presentes: "Siempre me ha gustado luchar contra el bullying y el acoso y quiero que la gente sea como sea. Da igual si eres negro, si eres blanco, si eres rubia, si eres morena, si pesas menos o pesas más y lo más importante es quererte. Estamos en la vida una vez".





Y entonces apareció la pregunta incómoda pero oportuna: "¿A ti, Aless, te han hecho bullying?". "Me han hecho bullying, pero no lo he sufrido", sentenció Aless. "Siempre me han hecho bullying, tanto en el cole como en la universidad, a día de hoy en redes sociales. Me insultan con cualquier tipo de cosa", y es que las redes sociales están minadas. Y lo mismo contaba Cristina Pedroche con los micromachismos…

"Me parece súper injusto y siempre mando el mismo mensaje: siempre tienes que ser tú mismo", decía antes de que se emocionase Rosa como nunca.

"Te estoy escuchando y estoy alucinando de cómo siendo tan joven, no sabes la labor tan grande que haces, que estás haciendo, en la juventud de hoy en día. Yo desgraciadamente siempre he sufrido bullying en la escuela porque siempre he sido gordita y a parte de gordita con gafas. Es muy importante todo lo que has dicho. Siéntete orgulloso de todo lo que estás haciendo, de verdad. Eres un influencer de los de verdad y que hace falta para la juventud de hoy en día. Te adoro. Es que te adoro. Y con lo que estás contando más te adoro", le dijo la cantante.