28 ago 2019 Kamila Barca

Rosa López es la nota discordante en 'Ven a cenar conmigo'. La cantante es vegana y está muy molesta con que no se respete su filosofía de vida. Este tema ha sido motivo de una polémica en el concurso por la cena servida por Francisco y por las burlas a la dieta de Rosa López.

Antes de que llegase Rosa al encuentro con el resto de concursantes de 'Ven a cenar conmigo' en la casa de Francisco, ellos ya estaban allí. De hecho, comentaban la dieta de Rosa y lo poco oportuna que era para la oportunidad que daba el concurso de probar cosas de todo tipo y diferentes. De hecho criticaban la cena de la cantante: "¿No os sentó súper mal la cena de Rosa? ¿No fuisteis mucho al baño?", insistía Alex Gibaja mientras Laura Matamoros reconocía que no había sido su mejor noche.





VER 10 FOTOS Los cambios de peso más increíbles: Rosa López

"Hay huevo para Rosa –decía Alex Gibaja sobre los entrantes de la cena de Francisco- Verás cuando me toque a mí, algo le tendré que poner, un poquito de césped del jardín". Mientras el mismísimo Francisco alababa su comida: "Si poner un chorizo de verdad, jamón de verdad, queso de verdad…" y más tarde le insistía a Rosa: "El jamón es auténtico. Tú que eres andaluza…". Pero esta no se cortaba en contestarle y se mostraba algo molesta: "Tengo mi abuelo gitano y no canto flamenco".

"Me ha encantado abrir la puerta y encontrarme un jardín maravilloso y el recibimiento de Francisco que ha sido realmente de un caballero. No te voy a engañar, más a estas alturas del programa, la sensación es que yo puedo empatizar con el resto pero el resto conmigo no", decía Rosa López lamentándose y más después de conocer los resultados de su cena: "Jode mucho que opinen sobre mi filosofía de vida y sin tener la mente abierta. Ya sé las notas de todos y me esperaba mucho menos".