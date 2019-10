17 oct 2019

De la Rosa López que conocimos en aquella primera edición de 'Operación Triunfo', de la que salió ganadora, queda poco más que su voz (que ya es bastante). El cambio físico -he aquí la prueba- y de imagen que ha experimentado la artista en estas casi dos décadas ha sido espectacular, pero siempre es capaz de darle una vuleta de tuerca más para sorprender.

Rosa lo ha vuelto a hacer. La cantante tiene nuevo trabajo, 'Vacío', y ha mostrado su imagen más sensual, a la vez que un cambio de 'look' que ha dejado con la boca abierta a cuando 'instagramer' ha pasado por su perfil en estos días. Porque esa melena morena no era lo último que recordábamos de ella.

"Cuántas veces he imaginado la canción perfecta, el estilo perfecto, la melodía más grande, como diría el gran Borja Vilaseca, entre un pensamiento y otro existe un vacío, ahí es donde verdaderamente eres tú, donde está tu ser más vulnerable y verdadero", comienza escribiendo junto a esa foto impactante.

"'Vacío', en la parte musical, ROBERTO Gutiérrez Acosta basó toda la armonía y la canción alrededor de una sola nota ( si lo escuchas atentamente oirás una tecla del piano que repite el mismo tono una y otra vez )", explica este trabajo, añadiendo: "Lo hizo así en referencia a la soledad, todo gira alrededor de esa única nota. Para ambos... también fue una catarsis inesperada".

"Solo queda que la escuches y te la pongas como una chaqueta, y me cuentas. Es para ti, un regalo hecho con todo nuestro amor y que nace el próximo 25 para que la instales en tu corazón, y la uses cuando la necesites. No es reguetón, ya lo sé, pero escucha, y no solo con los oídos", concluye emocionada ante su nueva obra.