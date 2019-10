20 oct 2019

Irene Rosales ha vuelto a demostrar que está más enamorada que nunca de Kiko Rivera. A pesar de los duros meses que han atravesado por los problemas en la familia Pantoja y de los recientes rumores sobre que el DJ podría haber sido infiel a la madre de sus hijos, su relación avanza viento en popa y está más que consolidada.

Por eso, y a pesar de que ya contrajeron matrimonio por lo civil en el año 2016, Irene le ha vuelto a pedir que se case con ella desde el programa de 'Viva la vida' bajo la atenta mirada de todos los colaboradores.

"Yo no me he casado por la iglesia. Francisco José, pídeme matrimonio también porque me quiero casar por la iglesia", gritaba a los cuatro vientos. La nuera de la tonadillera no ha tenido ningún reparo en explicar que ahora su mayor deseo es celebrar una boda religiosa

Y lo mejor es que horas después y en la distancia, obtuvo una respuesta. El hijo mayor de Isabel Pantoja se encontraba en uno de sus habituales conciertos por España, en el que aprovechó para coger el micrófono y contestar delante de todos los asistentes: "Bueno familia, Irene, me ha pedido matrimonio por la iglesia. ¡Desde aquí te digo que ‘sí, quiero’!

La pareja mantiene una relación de cinco años y dos hijas. Empezaron a salir en 2014 y en diciembre de 2015 dieron la bienvenida a su primera hija en común. Tres años después nació su segunda hija Carlota. ¿Habrá un tercer nacimiento después de esta declaración de amor en toda regla?