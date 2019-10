20 oct 2019

Kiko Jiménez no ha podido aguantar un nuevo bombazo que Sofía Cristo había lanzado unos minutos antes sobre él y su pareja, Sofía Suescun.

La hija de Bárbara Rey afirmaba en el plató de 'Sábado Deluxe' que el recién explusado de 'GH VIP 7' y Sofía, habían mantenido relaciones sexuales en los camerinos de Telecinco cuando aún estaba con Gloria Camila. Algo que Kiko no ha dudado en desmentir.

"Sofía (Cristo) no entiendo muy bien tu actitud. No quiero que hables de mi vida. Acabas de hacer alusión a algo muy grave, me parece muy ruín por tu parte, porque tú y tú madre sois muy falsas. Hasta cuando estaba con Gloria muy bien, pero después ni siquiera me habéis dirigido la palabra. Sois dos oportunistas", le replicaba Kiko muy cabreado.

Pero la cosa no ha quedado ahí. La monumental bronca ha llegado cuando Sofía Cristo le ha contestado y ha aumentado aún más la tensión entre ambos: "Qué me estás contando muerto de hambre, que has estado siempre a la sombra de Gloria Camila"

María Patiño trata de calmar a Sofía Cristo en su enfrentamiento con Kiko Jiménez. pinit telecinco

La DJ ha llegado a levantarse de su asiento y María Patiño ha tenido que ir a calmarla y pedirle que volviera a su sitio al verla en un estado muy nervioso.

"Yo estoy haciendo mi trabajo y te aseguro que me han llamado muchas veces para ir a 'Mujeres y hombres y viceversa' a enfrentarme contigo y no he ido nunca. Jamás me he posicionado ni contigo ni con Gloria, solamente he defendido a mi amiga cuando has dicho gilipolleces de ella", comentaba la hija de Bárbara Rey.