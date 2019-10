22 oct 2019

Compartir en google plus

La amistad de Terelu Campos y Rocío Carrasco es casi fraternal. No son pocas las veces en las que las hijas de María Teresa Campos han manifestado públicamente que, para ellas, la hija de Rocío Jurado es como una hermana. Así que, la colaboradora de 'Viva la vida' parece no querer ni oír hablar de la posibilidad de tener que compartir plató con el ex de Rocío, Antonio David Flores.

Desde 'GH VIP 7', este último realizaba una sentencia que dejaba a muchos sorprendidos. "Es Terelu quien tiene mal rollo conmigo. Tenemos una charla pendiente", sentenciaba, dejando abierta la puerta a sentarse uno frente a otro y aclarar qué es lo que pasa, más allá de la interferencia de Rocío, para que no se puedan llevar bien.

Pues bien, Terelu parece tener muy claro que no tiene nada que hablar con él. Es más, Emma García le advertía a la mayor de las Campos sobre la posibilidad que estaba barajando el programa en el que trabaja de fichar a Antonio David como colaborador una vez concluya su participación en el 'reality'. Hay que recordar que no sería algo nuevo para él, que aunque llevase tiempo alejado de la pequeña pantalla, tablas tiene.

Ella era tajante: "Pues me parece muy bien porque yo me voy a quedar en mi casa. El programa tiene que hacer lo que mejor le parezca para el programa pero yo tomaré mis decisiones". ¿Necesitan que se lo diga más claro? Porque su sentencia obligaría al director, Raúl Prieto, a decidir entre uno de los dos.

Lo cierto es que Terelu nunca se ha pronunciado al respecto sobre los asuntos de Carrasco. Es más, esta le habría pedido, expresamente, que no hablara de su vida y la periodista lo ha llevado a rajatabla. En cualquier plató que ha pisado. Demostrando que, para ella, esa amistad vale mucho más que la tajada profesional o económica que pudiera sacar al abrir la boca.