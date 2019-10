24 oct 2019 sara corral

Maite Galdeano ha vuelto a 'Sálvame' dando mucha guerra y creándose nuevos enemigos, la última, Belén Esteban, contra quien no ha dudado en arremeter duramente. Ayer, el programa le ofrecía la oportunidad a la 'princesa del pueblo' de escuchar lo que había dicho de ella la madre de Sofía Suescun, y Belén la contestó.

"A mí no me hicieron un bombo, mi pareja entonces y yo la hicimos con mucho amor", comenzaba diciendo Belén muy enfadada, y añadía: "Maite, vete a la mie***, sinvergüenza".

Belén no ha sido la única víctima de esta llamada, sus compañeras Raquel Bollo y Gema López también han recibido comentarios muy fuertes de parte de Maite. "Tengo casa y no debo dinero a Hacienda, dices que quieres mi silla pero para esto no tienes que hablar así de mí, no tienes vergüenza, voy a pedir la grabación y se te va a caer el pelo", le contestaba Belén.

"Preocúpate de querer a tu hijo, no de mi economía.Es muy triste todo esto.¿Que yo soy una macarra? ¡Ella es una sinvergüenza!", decía Belén mirando a cámara. ¿Tendrá algo que decir Maite Galdeano sobre estas palabras?