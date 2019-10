25 oct 2019

La votación más reñida del mes y medio que llevamos de concurso. 50,5% contra 49,5%. Justo cuando lleganos al ecuador de 'GH VIP 7', El Cejas, uno de los más desconocidos antes de entrar en la casa, dice adiós. Sí, anoche decidió expulsarle y castigar, de este modo, a una Alba Carrillo que llevaba toda la semana penando por los rincones, pidiendo su expulsión y hablando de conspiración por parte de la organización contra algunos de los concursantes.

El Cejas le daba un consejo a una de lss grandes amigas que ha hecho durante esta experiencia en Guadalix de la Sierra después de decirle que la quería mucho: "Voy a estar fuera dándolo todo por ti. Vuelve con Mila y con Noemí, apóyate en ellas".

Antes de volver con sus compañeros, Jorge Javier Vázquez también hablaba con Alba, tratando de dar la vuelta a la situación para que ella valorara lo que acababa de pasar como una segunda oportunidad para, eata vez sí, dar lo mejor de ella misma en un 'reality' al que llegó como uno de los grandes nombres y en el que, según ha dicho ella misma en los últimos días, no ha sabido concursar.

También su madre, Lucía Pariente, que al comienzo de la gala pedía poder tener un par de minutos para darle el mensaje de que todo estaba bien fuera, tenía la oportunidad de hablar con la modelo. Aunque le decía que se olvidara de ganar, si la animaba a dar más de sí para agarrarse al 'reality' que parece haberse convertido en una pesadilla.

Volviendo al expulsado de la noche, El Cejas, dejaba un emotivo momento: el de su despedida de Mila Ximénez, von quien trabó gran amistad según llegaron a la casa. Fue emotivo porque Diego fue capaz de pedirle perdón por aquella traición cuando se sumó a la estrategia de Kilo Jiménez para ponerla en el disparadero de las nominaciones.

"Mila, muchísimas gracias por todo, has sido un descubrimiento muy grande. Te pido perdón otra vez por lo que hice y espero que no me lo tengas en cuenta. Gracias por apoyarme en todos los momentos", se dirigía a la colaboradora de 'Sálvame'.

Con El Cejas ya fuera, esta semana están expuestos a esa salida tras las nominaciones, la propia Alba, Pol Badía (otro que repite por segunda semana consecutiva) y Gianmarco Onestini.