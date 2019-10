28 oct 2019

Fue el primer nombre que Jorge Javier Vázquez pronunció como repescado de esta edición de 'GH VIP'. Estaba más que claro que Kiko Jiménez, que dejó alguna que otra trama coleando en la casa, iba a ser uno de los tres elegidos por la audiencia para esa segunda oportunidad en el 'reality'.

Y, sin duda, el momento más esperado era el del reencuentro con Estela Grande, con quien tuvo una amistad para muchos (entre ellos las parejas de ambos, que han etado a punto de poner punto y final a sus relaciones). La organización no hizo esperar a la audiencia, que estaba deseosa de ver a Kiko, con la que ha tenido fuera con Sofía Suescun por el tema, contar a Estela que su amistad seguiría inquebrantable.

Cómo sería el grito que dio esta desde el confesarionario, que lo escucharon los compañeros desde dentro de la casa y Mila Ximénez pensaba que a quien le habían traído era a su marido, Diego Matamoros. Pero no, porque ella ya dejó claro el pasado jueves por la noche que no era el único hombre al que echaba de menos en este encierro en Guadalix de la Sierra.

Desde el plató, tras ver ese abrazo y la conversación entre ellos, alguno opinaba que Jiménez se había ido de la lengua de más, porque hay que recordar que los repescados no pueden dar información del exterior, un problema con el que tienen que lidiar en esta segunda etapa de concurso.

"Yo sé que tú me has echado de menos, y yo te he echado de menos. Tengo ganas de volver y de hacerlo bien", eran las palabras del de Linares que encontraban la duda de su amiga: "¿Es que no lo has hecho bien?". Kiko respondía intentando no mirarla directamente: "No lo he hecho bien...". Quizás porque algo se oliera, ella le lanzaba una advertencia: "No cambies, ¿eh? Tú no cambies en nada".

Una vez vista la escena, era Suescun quien se pronunciaba desde el plató: "Estoy triste, había retomado la rutina con mi amor. Espero que no me defraude, y que rectifique lo que él crea que ha hecho mal". ¿Acaba de comenzar el principio del fin de esa relación?