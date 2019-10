A.M. Cárdenas

28 oct 2019

Paco Arango, hijo del empresario asturiano y multimillonario Plácido Arango, nació en México en 1966. Estudió cinematografía en Boston y Los Ángeles y, aunque sus primeros trabajos los hizo como cantante, su vocación estaba enfocada al mundo de la televisión y el cine. Fue con ¡Ala…Dina! (2000-2001), con Paz Padilla, con la que obtuvo un gran éxito. En 2011, debutó como director de cine con Maktub y consiguió tres nominaciones a los Goya. Después, llegaría Lo que de verdad importa y en breve podremos ver Los Rodríguez y el más allá. Aunque su gran proyecto es la Fundación Aladina, creada en 2005 y que se ocupa del cuidado y acompañamiento de niños enfermos de cáncer y de sus familias.

Hoy Corazón Paco, creí que vendría Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Rossy de Palma, los protagonistas de su película, pero me ha traído a Batman.

Paco Arango Claro, los animales son los protagonistas de tu sección.

H.C. Cierto, pues vamos a conocer a Batman. ¿Cuál es su raza?

P.A. Border Collie y acaba de cumplir cinco años. Su raza es muy especial: son animales muy comprometidos. Te piden mucho, es como tener un niño en casa. Mi anterior perro murió con 18 años y era muy inteligente, era un pastor australiano, pero no era tan exigente.

H.C. ¿Por qué eligió a Batman?

P.A. Esperé un año. Yo tenía muy claro que quería tener otro compañero y busqué por toda España un Border Collie. Quería que fuera especial, no quería que solo me cuidara a mí, sino que supiera estar con niños… Encontré un criador maravilloso, fui a ver la camada y estaban todos pegándose de tortas, menos Batman, parecía que estaba esperándome. Fue un amor a primera vista.

H.C. Después de 18 años con otro compañero imagino que volver a empezar debió ser difícil.

P.A. Te va a parecer raro lo que te voy a contar: yo creo que los perros no se van, los devuelven. Hay cosas de Batman, que hacía mi anterior perro.

H.C. Además de inteligente, ¿qué otras cualidades tiene?

P.A. Es muy sensible, por ejemplo: si estoy viendo fútbol y a mi equipo le meten un gol, no puedo quejarme porque le hundo el día, se piensa que algo ha pasado. Además, necesita estar activo. Tienes que tener en cuenta que es un perro ovejero y como no hay ovejas… Pero también tiene momentos de paz y tranquilidad.

H.C. Es muy joven y ya se dedica al cine. ¿Es un perro prodigio? ¿Ha estudiado algún método?

P.A. (Risas). Lleva dos películas y lo sorprendente es que no tiene que alimentar su ego. La primera película la rodó en Canadá (Lo que de verdad importa) y, cerca de donde estábamos, había muchas ovejas. Cuando terminó la película le llevé para que viera quién era él. Cuando las vio, tuvo un momento de crisis existencial.

H.C. ¿Tiene Batman un papel importante en la película?

P.A. Batman tiene una participación muy activa, es el perro de la familia. Tiene super poderes y le vais a poder ver cómo trepa por el techo. Ha sido una gozada poder rodar con él. Además, en la película trabaja otra perrita, con la que hay una pequeña escena de amor.

H.C. ¿Qué hacen?

P.A. Es un amor platónico, muy entrañable y cómico.

H.C. Con lo guapo que es, tendrá mucho éxito entre las de su especie...

P.A. Después de un año, hemos encontrado una que parece que le gusta. Creo que Batman quiere tener descendencia y me encantaría quedarme con un hijo suyo.

H.C. Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Rossy de Palma, Edu Soto, Mariana Treviño, Arón Piper, Oscar Casas... ¿Con quién empatizaba más Batman?

P.A. Cuando ruedas con un perro tienes que tener cuidado de no tratarlo como un perro, tampoco como un actor. Hay que tener cuidado de que no se distraiga. Pero yo creo que los niñ@s (Rodrigo Simón, Lucas Laso y María Blanco), han sido los que más han disfrutado, y él con ell@s. Batman, se convirtió en la alegría de la huerta del rodaje.

H.C. Tengo la impresión de que no debe ser fácil rodar con animales.

P.A. Hitchcock decía: "no ruedes ni con niños, ni con animales", y yo es lo único que hago. Tenemos una sinergia muy buena. Cuando rodamos hace lo que yo le digo, es impresionante. Se nota que soy su padre, reconozco que tengo un crack de perro.

H.C. Además de Batman y este gran elenco de actores, ¿qué se van a encontrar los espectadores cuando vean la película?

P.A. Una comedia familiar para todos los públicos con muchas aventuras y carcajadas. La vamos a estrenar el 31 de octubre y estoy seguro de que les va a gustar.

H.C. Siempre destina parte de la recaudación para ayudar a niños con cáncer a través de la Fundación Aladina.

P.A. Exacto, parte de la recaudación irá para ayudar a niños con cáncer en España.

H.C. Seguro que ya está pensando en otros proyectos.

P.A. Sí. Estoy con la segunda parte de Los Rodríguez y más allá, y un proyecto más ambicioso en inglés que se llama 11%.

H.C. Y ahora, ¿qué hace Batman?

P.A. Está de promoción. Se viene conmigo a todas las presentaciones.