30 oct 2019

Hace unas semanas, comenzó a circular la información de que Jorge Javier Vázquez iba a tener que pasar por el quirófano de nuevo como consecuencia de ese ictus que padeció la pasada primavera. Él mismo salió a templar los ánimos y a asegurar que era una posibilidad, pero que tenía que someterse a una prueba que aún no se había realizado.

Ayer fue el día. El presentador acudió al hospital para hacerse esa prueba y, a última hora de la tarde, comunicaba a sus seguidores en Instagram que, efectivamente, dentro de unas semanas tendrá que meterse de nuevo en el quirófano.

"Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", eran las palabras de Jorge Javier junto a una imagen en la que se ve cómo tiene cogida una vía.

Hace un par de semanas, él mismo, en su blog de la revista 'Lecturas', hablaba de manera directa sobre la posibilidad de morirse y cómo el único miedo que le tenía a que su hora hubiese llegado era el sufrimiento que podría ocasionar a su familia y sus seres más cercanos.

El de Badalona afronta con serenidad este nuevo paso por las manos de los médicos, confiado en que, si la vida le dio una segunda oportunidad aquel día,tiene que exprimirla al máximo.