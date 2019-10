30 oct 2019

Hace dos años y medio que Rosa Benito dejó 'Sálvame' y, aún hoy, sigue habiendo debate sobre su salida. Ayer, volvió a suceder, y sus excompañeros se dividieron entre los que alegaban que se fue por un motivo estrictamente económico y los que alegaban que había sido por dignidad. Sea como fuere, el programa y su extrabajadora están inmersos en una guerra pública.

Si ayer se volvió a hablar de Rosa fue, precisamente, porque ella pidió la paz de una vez por todas. Un reportero de 'Sálvame', Omar Suárez, iba a su busca a la salida de Mediaset (hay que recordar que ella, ahora, es colaboradora de 'Ya es mediodía'). Se la veía con pocas ganas de hablar, pero, finalmente, dejaba las cosas claras.

Lo primero, que eran ellos los que habían ido a su encuentro a su salida del trabajo, que ella no estaba buscando salir. Lo segundo, que quiere que haya paz, porque en las guerras, tal y como manifestó la ex de Amador Mohedano, no gana absolutamente nadie. Y trató de hacer una especie de pacto.

A Rosa se le ha echado en cara en uso que hace de las redes sociales para cargar contra el que fue su programa y sus excompañeros. Delante de la audiencia de Telecinco se comprometió a parar de usarlas para ese fin, si bien dejó claro que todos sus movimientos de este tiempo habían sido en defensa propia.

¿Conseguirá Rosa que se deje de hablar de ella después de tanto tiempo? Hay quienes aseguran que tan solo es un papel y que, en realidad, si la llamaran para regresar, no lo dudaría ni un instante.