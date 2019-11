1 nov 2019

Entró para suplir el hueco que dejó Nuria MH, que abandonó por una alergia al melocotón. Ahora, Pol Badía pasa a ser historia de 'GH VIP 7'. La audiencia decidió anoche que él debía ser el expulsado del 'reality' en una velada en la que también se marchó de Guadalix de la Sierra El Cejas (solo había hueco para uno de los repescados y ese ha sido Hugo Castejón tras más de un millón y medio de votos para dirimir quién de los dos debía seguir adelante en el concurso).

"Dile a Joao que le quiero mucho, que no se preocupe por mí y que disfrute del concurso", eran sus últimas palabras antes de marcharse, para que Alba Carrillo se las trasladase a quien no sabemos si, en este preciso instante es su pareja o su ex. El batiburrillo de idas y venidas en el que nos han envuelto en estas semanas, ha sido como subirse a una montaña rusa de emociones.

Claro, que le tenían una sorpresa: la organización permitía a Pol, que se va tras prácticamente un empate técnico con Alba Carrillo por esa expulsión, darle un último beso al Maestro Joao antes de sentarse en el plató, cara a cara, con Jorge Javier Vázquez.

Todo esto en una noche en la que los grandes protagonistas volvieron a ser, como el pasado martes, Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Diego Matamoros, que siguen con su baile de reproches a la cara y sin aclarar del todo qué es lo que ha pasado fuera de cámara para llegar a esta situación.

Los nominados, y por lo tanto los cuatro concursantes que están en riesgo de que si 'reality' acabe el próximo jueves, son Alba de nuevo. Giarnmarco Onestini, Adara Molinero y el Maestro Joao.