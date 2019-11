5 nov 2019

natalia rodríguez nació en tierras andaluzas, exactamente en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Cantante, compositora, productora, presentadora y actriz de doblaje, sintió su vocación artística cuando aún era muy joven, y los sueños se hicieron realidad. Con tan solo 18 años, participó en la primera edición de Operación Triunfo (La 1) y, desde entonces, ha cosechado numerosos éxitos musicales. Su paso por la pequeña pantalla no dejó indiferente a nadie, ya que presentó programas como: Megatrix, Grand Prix o Menuda Noche. Este año, Natalia nos ha sorprendido con un single (De Nada), en el que ha colaborado la cantante Lya.

Hoy Corazón Natalia me recibe con una pícara sonrisa, esto me hace sospechar que nos tiene preparada una sorpresa. Empecemos con los felinos. ¿Nombres y apellidos?

Natalia Rodríguez El macho se llama Gordito Pitbull, y así figura en su cartilla y ella se llama Chica.

H.C. ¿Cuál es su nacionalidad?

N.R. Son españoles. Gordito, apareció en el campo donde viven mis padres (Sanlúcar de Barrameda), estaba llorando y cuando le vi, dije: se viene a Madrid conmigo. Le tuve que dar de comer con biberones, era muy pequeño y conseguí que saliera adelante. Llevamos juntos desde 2010.

H.C. ¿Chica también es andaluza?

N.R. De Sevilla. Yo estaba buscando otro gatito, porque cuando nos íbamos de viaje Gordito lo pasaba muy mal. Un día, estando en Canal Sur, me la regalaron.

H.C. La llegada de Chica supuso un bálsamo para los momentos de soledad de Gordito Pitbull...

N.R. Al principio tenía un poco de miedo porque Gordito tiene mucho carácter. Y así fue. Los primeros días le bufaba, quería atacarla y ella no lo entendía. Era muy pequeña y quería jugar, buscaba su cariño. En tres días lo consiguió.

Al principio, los gatos de Natalia no se llevaban bien. pinit A.M. Cárdenas

H.C. Ahora, ¿comparten juegos…?

N.R. Chica tiene dos años menos que Gordito Pitbull. Te voy a contar algo curioso: ella es escapista, desaparece a menudo. Si tarda en volver, él viene, me da un aullido y me indica con gestos que salga a buscarla. Salimos los dos por la urbanización y la buscamos. Es increíble.

H.C. Me deja muy sorprendida. Se nota que Gordito tiene debilidad por usted.

N.R. No, él tiene debilidad por mi pareja, por Álex. Yo le he criado, le rescaté, le di los biberones y lo que más le gusta a Pitbull, es que le achuche mi novio, que no quería gatos. Ahora se adoran mutuamente.

H.C. Ante esta situación, ¿cómo ha sido la respuesta de Chica?

N.R. No tiene celos, ella se pone a mi lado y ronronea mucho. Me he acostumbrado a dormir con ese sonido. Me han dicho que cuando lo hacen es para quitarte las malas energías y relaja a los dueños.

Natalia Rodríguez fue concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo'. pinit A.M. Cárdenas

H.C. Los gatos tienen fama de independientes. ¿Chica y Gordito Pitbull, cumplen esta norma?

N.R. A veces. Ella cuando vienen amigos a casa, se acerca para que la acaricien y él vigila a todo el mundo. Si alguien se deja un bolso o la maleta, Gordito deja su marca, es muy territorial.

H.C. Ha sacado un single que se llama De Nada. ¿De qué va, porque tiene un título muy sugerente?

N.R. Está dedicado al empoderamiento de las mujeres. Ha surgido a raíz del Me Too y me inspiré en las pancartas "Quiero ser libre, no quiero tener miedo a salir a la calle, no me quiero cambiar de acera, quiero igualdad…". Me dan rabia comentarios sobre las mujeres, como: "hay veces que nos vestimos para provocar…"". No me visto para provocar. Recomiendo que la escuchéis y que veáis el video clip en https://nataliaoficial.com/.

H.C. ¿El videoclip es creación suya?

N.R. Sí. Me encanta buscar los vestuarios de las bailarinas, las localizaciones. Es duro pero disfruto mucho, no descarto crear mi propia empresa de videoclip.

H.C. Usted ha presentado programas de éxito, ¿echa de menos la televisión?

N.R. Sinceramente, sí. Cuando se enciende el piloto rojo de la cámara, para indicarte que en ese momento te están enfocando, para mí es un subidón de adrenalina. En ese momento soy consciente de que no me puedo equivocar, tengo que transmitir todo lo que siento para que el público se enganche... Eso me encanta.

"Busqué otro gato porque Gordito Pitbull se sentía solo cuando nos íbamos de viaje"

H.C. ¿En qué formato televisivo se encuentra más a gusto?

N.R. Yo presenté un programa que se llamaba Fenómeno Fan, lo emitía Disney Channel y las autonómicas. Para mí era el formato perfecto. Tenía pruebas de música, concursaban niños, hacía entrevistas… Era perfecto.

H.C. Es de obligado cumplimiento preguntar por 'O.T.' Usted, que estuvo en la primera edición (2001), ¿repetiría la experiencia?

N.R. Por supuesto. Y si además fuera con mis compañeros iría de cabeza. Fui muy feliz y guardo muy buenos recuerdos.

H.C. ¿Se siguen viendo?

N.R. Sigo en contacto con la gran mayoría. Vivimos una experiencia muy fuerte, para mí son especiales.