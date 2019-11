6 nov 2019

Concursante que es expulsado de la casa de 'GH VIP 7', concursante que se coloca, contando los capítulos más escabrosos de su vida, en la portada de 'Lecturas'. Este miércoles, el turno era para Pol Badía, que ha dejado al descubierto el abismo al que cayó cuando terminó su relación con Adara Molinero, con quien también ha convivido en Guadalix de la Sierra en esta ocasión.

El catalán saca a la luz los problemas de adicciones a los que tuvo que hacer frente tras poner punto y final a su romance con ella, viéndose envuelto en una espiral de sexo y alcohol de la que le costó salir... hasta que apareció el Maestro Joao en su vida. Porque a él le atribuye el mérito de haberle salvado la vida sin darse cuenta.

Pol sentencia que con el adivino "empezó mi segunda vida". Fue justo un año después de dejarlo con Adara y consiguió sacarle de ese bucle de sexo compulsivo y de ingesta de alcohol. Porque, además, tuvo que hacer frente a la muerte de su abuela y la de un amigo que le dieron la estocada final.

El joven, que reconoce que se refugió en la fiesta y en el mundo de la noche, realiza una dura confesión: "Aunque nunca pensé en el suicido, me iba a dormir y pensaba que si no me despertaba me daba igual. No tenía ilusión".

Si sigue o no con Joao cuando este salga del 'reality', es una incógnita, pero él ya le está muy agradecido por todo lo que ha hecho por sacarle de ese infierno en el que no encontraba la salida.