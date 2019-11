7 nov 2019

No todo van a ser peleas y enfrentamientos en la vida de Rosa Benito. Tras unas semanas complicadas con cruce de reproches con los que fueran sus compañeros de 'Sálvame', parece que la colaboradora de televisión tiene motivos para sonreír. Al menos, eso es lo que se desprende de las últimas declaraciones que ha realizado.

Ha sido en 'Ya es mediodía', programa en el que trabaja, donde ha pronunciado unas misteriosas palabras que han dado pie a pensar que está de nuevo emparejada. Todo venía a cuento de una mirada que Gianmarco Onestini le dedicaba a Adara Molinero dentro de la casa de 'GH VIP'.

"Esa mirada te pone los pelos de punta", pronunciaba Rosa, encontrándose con la pregunta de uno de sus compañeros: "¿Hace cuánto que un hombre no te mira de esa manera?". Ella dejaba a todos planchados con su respuesta: "Hace muy poco".

Tres palabras y un gesto pícaro en la cara de la ex de Amador Mohedano que daba pie a pensar que ha encontrado de nuevo el amor, aunque no parece estar muy por la labor de dar detalles. Las experiencias del pasado le han hecho aprender que hay cosas que es mejor que no trasciendan de la intimidad.